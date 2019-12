Akdağ: Fethullah Gülen her dönem tertemiz kalmıştır

T24- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirdi ve "Okyanus ötesi lafını kullanmayayım. Konuşulan kişi yaşantısının her döneminde tertemiz kalmış Fetullah Gülen Hocaefendi'dir" dedi. Akdağ, CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içinse "Biz pişman ol dedik, o pişkin ol anladı devam ediyor. 12 Haziran'da soğuk bir duş alacak" yorumunu yaptı.

Erzurum'da seçim çalışmalarını sürdüren Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nde (DAGC) basın mensuplarıyla sohbet toplantısı düzenledi.

Bakan Akdağ, toplantıda CHP ve MHP liderlerini sert dille eleştirerek serzenişte bulundu.Bakan Akdağ, siyasi baskıların basın özgürlüğünü kısıtlamaması gerektiğini belirterek sözlerine başladı. Devlete iş yapan sermaye patronlarının basın kuruluşlarının sahibi olmamasının doğru olacağını ifade eden Bakan Akdağ, daha sonra sağlık alanında yapılan hizmetler hakkında bilgiler verdi.

Türkiye'de AK Parti'nin temiz siyaset yaptığını ancak ana muhalefet partisi ve MHP'nin bunu yapamadığını ifade eden Bakan Akdağ, eleştirilerde bulundu.Bakan Akdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Genel bir şey söyleyeyim. AK Parti olarak temiz siyaset istiyoruz. Eski alışkanlıkları bazı siyasetçilerin yeni tavırları kirletiyor siyaseti. Çamur at izi kalsın mantığı. Bunu üzülerek ifade ediyorum ana muhalefet partisi genel başkanı alışkanlık haline getirdi ve bir klasiği haline geldi. Neyi işitirse üstüne atlıyor. Bu doğru bir şey değil siyaset böyle yapılmaz. Bir yaparsın iki yaparsın çekirge misali olur. Bu CHP'ye de zarar verecek. Kemal Kılıçdaroğlu'na da. Dikkat ediniz bizim açımızdan Başbakanımız açısından zaman zaman sert diye ifade edilebilecek açıklamaların hemen hepsi savunmaya yönelik açıklamalardır. Sabır sabır da nereye kadar sabır. Sürekli olarak yalan kelimesini kullanmak istemiyorum ama sürekli olarak bühtan, iftira eden bir genel başkandan bahsediyoruz. Türkiye böyle bir genel başkandan rahatsız bende rahatsızım. Siyaset her yerde hizmet rekabetinde kullanılmalıdır. 12 Haziran seçimlerinde de bu feraset sandığa damgasını vuracaktır. Bu milleti kimse kolay kolay aldatamaz. Bu olgunluğa erişmiş bir seçmenimiz var ve her kesim böyle. Kadını, çocuğu, az tahsil görmüşü, çok tahsil görmüşü. Meydanların büyüsü MHP ve CHP Genel Başkanlarını bozdu. Sayın Kılıçdaroğlu, ilk başladığında hiç böyle değildi. Ağzını çok bozdu. Statüko konusunda söyledikleri Türk siyaset tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Çirkin bir sokak ağzıdır. Nezaket maskesinin arkasında böyle bir yapısı varmış, ortaya çıktı. Biz pişman ol dedik, o pişkin ol anladı devam ediyor. 12 Haziran'da soğuk bir duş alacak.

"Bakan akdağ, hemşehrisi Gülen hocaya sahip çıktı"

MHP'de ortaya çıkan kaset skandallarının ardından açıklama yaparak "Bu kasetler Okyanus ötesinden sızdırılıyor" diyen Devlet Bahçeli'yi sert dille eleştiren Bakan Akdağ, hemşehrisi Fetullah Gülen'e sahip çıktı.

Hocaefendi'nin hayatının her döneminde temiz kaldığını ifade eden Bakan Akdağ, şöyle konuştu:"Okyanus ötesi lafını kullanmayayım. Konuşulan kişi yaşantısının her döneminde tertemiz kalmış Fetullah Gülen Hocaefendi'dir. Bu ülkeye yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine şükran borçluyuz. Böyle ifadeler siyaseti çirkinleştiren konuşmaların başında geliyor. Bahçeli bunu yaptı, şiddetli kınıyorum. Daha ağır bir kelime kullanmamak için de kendimi tutuyorum. Bir şeyi ispatlayabileceksiniz konuşmanız lazım. Gaza da gelmeyin. Bazen basını olduğu gibi siyasetçileri de aldatabiliyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu ne konuştuysa sakat çıktı, aynı şey Sayın Bahçeli için de geçerli. MHP'ye tavsiyem Erzurum'da anket yapsınlar, Bahçeli'nin bu ifadelerine Erzurumlular, Ülkücüler ne diyor sonucu görecekler.