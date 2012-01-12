Akdağ: Başbakan'ın ameliyatında güvenliği sağlamak gerekiyordu

T24 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ''Tam Gün'' uygulaması sonrasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ameliyatıyla gündeme gelen ''yasa delindi'' iddialarıyla ilgili ''Bir ülkenin Başbakanını ameliyat ederken bir takım güvenlik şartları oluşturmak gerekiyor. Anlamsız bir tartışmayla ortalığı bulandırmak isteyenleri de iyi niyetli olarak görmüyorum'' değerlendirmesinde bulundu.



Akdağ, Hekim Evi'nde düzenlediği sağlık muhabirleriyle kahvaltılı basın toplantısında 2011 yılını değerlendirdi ve 2012 yılı için hedeflerini açıkladı.



Konuşmasının ardından bir gazetecinin, ''Tam Gün uygulamasında bir değişiklik yapılacak mı, Başbakan'ı ameliyatı sonrasında kanunun delindiğine yönelik haberler yer aldı. Ameliyatı yapan hekim, bir ceza aldı mı? Başbakan'ın ameliyatı yasada bir esneklik yapılmasına emsal teşkil eder mi'' şeklindeki bir soru üzerine Akdağ, şunları kaydetti:



''Tabii ki Başbakanımız durumu farklı. Bir ülkenin Başbakanı'nı ameliyat ederken bir takım güvenlik şartları oluşturmak gerekiyor. Tabii olarak belli tedbirler almak lazım. Dolayısıyla onu, tartışmanın dışında bırakıyorum.



Anlamsız bir tartışmayla ortalığı bulandırmak isteyenleri de iyi niyetli olarak görmüyorum, çok açık olarak da ifade ediyorum.''



Başbakan'ın sağlık durumu hakkında da bilgi veren Akdağ, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyledi. Akdağ, ''Sağlık durumu iyi, bence eskisinden de daha iyi. Zaten kilosu yoktu. Ben, gıpta ediyorum, keşke ben de kilo verebilsem'' dedi.



"Temel Sağlık Kanunu" yapılacak



Sağlık Bakanı Recep Akdağ, önemli bir kanun hazırlığı içinde olduklarını belirterek, ''1920-1928'li yıllardan itibaren yapılmış 20'ye yakın kanunu toparlayarak bir Temel Sağlık Kanunu yapacağız. Bunun için birkaç senedir ciddi bir hazırlık içerisindeyiz. Bu da çok köklü bir değişiklik olacak'' dedi.



Akdağ, sağlık muhabirleriyle Hekim Evi'nde düzenlediği basın toplantısında 2011 yılını değerlendirdi ve 2012 hedeflerini açıkladı.



2012 yılı için önemli bir kanun hazırlığı bulunduğunu dile getiren Akdağ, ''1920-1928'li yıllardan itibaren yapılmış 20'ye yakın kanunu toparlayarak bir Temel Sağlık Kanunu yapacağız. Bunun için birkaç senedir ciddi bir hazırlık içerisindeyiz. Bu da çok köklü bir değişiklik olacak. Yine işlerimizi, sağlık hizmetlerinin verilmesini kolaylaştıracak'' diye konuştu.



Akdağ, geçtiğimiz yıl içinde ''Tam Gün'' uygulamasının fiilen uygulandığını, bunun dışında merkezi hastane randevu sistemine geçtiklerini söyledi. Gazetecilerden bu konuda destek beklediklerini belirten Akdağ, şöyle devam etti:



''Önümüzdeki günlerde İstanbul'da da uygulamalara başlayacağız. Sistem şöyle; Türkiye'nin neresinde olursanız olun vatandaş olarak 182 numaralı telefonu arıyorsunuz. Seçtiğiniz bir doktordan bir randevu alıyorsunuz, eğer hangi branşa müracaat edeceğinize karar veremiyorsanız operatördeki arkadaşımız yardımcı oluyor. Karşınızda işini çok iyi bilen operatörler var. Şu anda sistemde bin 800 eğitim almış çağrı operatörü bulunuyor. Muhtemelen 2012'nin sonuna kadar bu sayı 3 binin üstüne çıkacak, belki 4 bine yaklaşacak. Herhangi bir sebeple hizmet verilemeyecekse size bilgi verilir. Bu, genellikle nadiren oluşabilecek bir durumdur.



Özellikle Pazartesi günlerinde sistemden 150 bine yakın kişi yararlanıyor. Ortalama bir günde 100-120 bin kişi sistemden yararlanıyor. Sağlık Bakanlığı hastanelerine aciller dışındaki başvuruların yaklaşık yüzde 20'si anlamına geliyor bu oran.''



Gazetecilerden ''182'' telefonla randevu hattının duyurulması için destek beklediklerini belirten Akdağ, ''Hatta her biriniz 182'yi arayarak randevu alın ve aksayan bir şey olursa lütfen bana iletin. Ben defalarca arıyorum. Sistem, gerçekten iyi çalışıyor. Dünyada 2. bir örneği de yok'' dedi.



Bakan Akdağ, 2012'de sistemin daha da yaygınlaştırılacağını, sistem oturduğunda da 182 numaralı hattın vatandaş memnuniyetinin saptanması için de kullanılacağını söyledi.