-AKÇİN: CİHANER'LE HERHANGİ BİR GÖRÜŞMEM OLMADI ANKARA (A.A) - 28.09.2010 - Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı İhsan Akçin, ''İlhan Cihaner'le herhangi bir görüşmesinin olmadığını'' bildirdi. Akçin, yazılı açıklamasında, bazı yazılı ve görsel yayın organlarında, hukuka aykırı yöntemlerle elde edildiği kanaatini taşıdığı, üçüncü kişilere ait bir ses kaydına dayanılarak, Ceza Genel Kurulu Başkanı sıfatıyla, görülmekte olan bir davanın sanığı olan İlhan Cihaner ile görüştürüldüğünün iddia edildiğini ifade etti. Bu konuda şahsına bir görüşme talebinin iletilmediğini ve adı geçen kişiyle herhangi bir görüşmesinin olmadığını belirten Akçin, ''Haberde şahsımla ilgili ileri sürülen hususların gerçeklerle bir ilgisinin bulunmadığını, saygıyla bildirir, belirtilen yayın organlarından sorumlu yayıncılık gereği, bu açıklamalarımın kamuoyuna aynı hassasiyetle duyurulmasını rica ederim'' dedi.