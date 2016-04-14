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Akciğer kanseri olan hasta tutuklu tahliye edildi

Gümüş, 25 Ekim 2013 tarihinde 22.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı

14 Nisan 2016 21:43

Akciğer kanseri olan hasta tutuklu Mecit Gümüş, tutuklu bulunduğu Metris Cezaevi'nden ATK'nin verdiği, "cezaevinde kalamaz" raporunun dikkate alınması sonucu serbest bırakıldı.

Dicle Haber Ajansı’nın haberine göre, akciğer kanseri olan ve "PKK'nin Rusya temsilcisi" olduğu gerekçesiyle tutuklanarak 2012 yılında cezaevine konulan Mecit Gümüş adlı hasta tutuklu, Adli Tıp Kurumu'nun (ATK) verdiği, "cezaevinde kalamaz" raporunun dikkate alınması sonucu Metris Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

Rusya'nın Adıge Özerk Cumhuriyeti'nin Maykop kentinde 14 Temmuz 2011 tarihinde gözaltına alınan ve bir yıl Rusya'da tutuklu kalan Mecit Gümüş, 2012 yılında Türkiye'ye iade edildi. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya lideri Vladimir Putin'i ziyaretinden 10 gün önce Türkiye'ye iade edilen Gümüş, daha sonra Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne kondu. Hakkında Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Terör örgütü yöneticisi olmak" iddiasıyla dava açılan Gümüş, 25 Ekim 2013 tarihinde 22.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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