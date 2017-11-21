Akçakoca'da şiddetli rüzgar balıkçı kayığını batırdı

Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA (Düzce), (DHA) - DÜZCE’nin Akçakoca İlçesi\'nde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle liman içindeki balıkçı kayığı ile sondaj platformu battı.

İlçede saatteki hızı 45 kilometreyi bulan rüzgar, denizde dev dalgalar oluşturdu. Akçakoca Limanı\'nda dalgaların boyu 6 metreyi buldu. Liman içine kadar ulaşan dalgalar nedeniyle bir balıkçı kayığı ile yatay dalgakıran projesi kapsamında sondaj çalışması yapan platform battı.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, olumsuz hava koşullarına karşı tüm balıkçıları uyardıklarını söyleyerek, \"Bu uyarıları rağmen bir balıkçı, kayığını güvenli bir yere çekmemiş. Bu kayık ile sondaj platformu battı\" dedi.

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