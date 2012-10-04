Akçakale'ye mermi dış basında nasıl yer aldı?

Akçakale’de 5 kişinin ölümü, 13 kişinin de yaralanmasına yol açan olay dış basında geniş yankı buldu. Gazeteler, Türkiye-Suriye ilişkilerinin tehlikeli bir dönemece girdiğini yazdı.

Dış basından özetler şöyle:

Independent

İngiltere'de yayımlanan Independent gazetesi Türkiye'de beş kişinin ölümüne neden olan Akçakale'deki bombalamayı dünya sayfalarının en başında gördü. "Suriye iç savaşı" diyor haber "ateşini sınırlarının dışına yayabileceği tehdidini gözler önüne serdi." Türkiye'nin topçu ateşiyle karşılık verdiği söyleniyor. Independent, ateşin kaynağı konusunda peşin hükme varmadığını belli ettiği haberinde Türkiye'de ölüme yol açan ateşin sınır yakınındaki Özgür Suriye Ordusu'na karşı savaşan ordu tarafından açıldığına inanıldığını söyledi..

Times

Times gazetesinde gecenin akışına uygun bir başlıkla duyurduğu haber: “Sınır-ötesi saldırının getirdiği ölümler Türkiye'yi askeri müdahale yapmaya yaklaştırdı." Gazetenin muhabiri, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın "çok ileri gittiler" anlamında bir açıklama yaptığını, bunun da, sınır ötesinden gelen atışlara, Türkiye'nin artık Suriye'ye doğrudan müdahale ederek karşılık vermekten başka seçeneği olmadığına karar verdiğini gösterdiğini iddia ediyor.

Daily Telegraph

İngiliz Daily Telegraph gazetesi ilk sayfasındaki haberinde, ülkenin en büyük kenti Halep'te seri patlamaların olduğu bir günde Akçakale'de patlamaya Türkiye'nin karşılık verdiğini belirtti.. Gazete, pek çok ülkenin öyle ya da böyle Suriye'deki savaşa bu ya da diğer yanından müdahale ettiği imasında bulunarak, bir devletin, Türkiye'nin, doğrudan müdahil olduğunu açıktan ilk kez kabul ettiğini anlattı.

Financial Times

İngiliz Financial Times gazetesi "Bu olay hiç şüphesiz bugüne kadar yaşananlar arasında, iki eski müttefikin ilişkilerine zarar verecek en ciddi olay. Türk hükümeti tampon bölge konusunda ise ABD’nin ihtiyatlı davranmasını ülkede gelecek ay düzenlenecek seçimlere bağlıyor" yorumu yapıldı.

Wall Street Journal

ABD'de yayımlanan Wall Street Journal gazetesi, Türkiye ve Suriye sınrıındaki gerginliğin iki komşu ülke arasında tehlikeli yeni bir dönemi başlattığını yazdı. Gazetede, ilk kez Türk sivillerinin, Türkiye toprağında Suriye’deki çatışmanın doğrudan sonucuna bağlı olarak öldürüldüğü bilgisini verdi. Dünkü olayların ciddi bir milada işaret ettiğine dikkat çekildi. Analistler, Türkiye’nin bugüne kadar sınırını aşan olaylarda ihtiyatlı davrandığını ama sivil bir ailenin ölümünün daha sert tepki gösterilmesi için çok ciddi baskı doğuracağı yorumunu yaptı. Eski bir diplomat olan, Brüksel merkezli Carnegie Endowment’ın analisti Sinan Ülgen “Bu Türkiye için hazmetmesi çok zor bir adım olabilir. Hükümet daha güçlü bir şekilde harekete geçmediği eleştiriliyordu. Bu sefer karşılığın ne kadar diplomatik olacağından emin değilim. Türkiye’nin özel kuvvetlerinin saldırının kökeninde oldukları belirlenmiş hedeflere cerrahi bir saldırı düzenlemesi hayli mümkün gözüküyor” dedi.

CNN

İngiliz yayın kuruluşu CNN, Yaşanan olayların Türkiye ve komşusu Suriye arasında zaten gergin olan ilişkileri daha da kötüye götürebileceğine işaret etti. İki ülke arasındaki anlaşmazlığın geçtiğimiz Mayıs ayında Suriye'nin bir Türk jetini vurmasıyla başladığı hatırlatıldı.

Le Monde

Fransa'da yayımlanan Le Monde da olayın, Türkiye ile Suriye arasında Türk jetinin düşürülmesinden beri gerçekleşen en ciddi olay olduğunun altını çizdi.

El Cezire

Katar merkezli El Cezire televizyonu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine Suriye'den atılan top mermisi ile ilgili haberi flaş gelişme olarak duyurdu. Haberde olayda 8 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Patlama sonrasında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ile NATO Genel Sekreteri Rasmussen ile telefon görüşmesi yaptığına dikkat çekildi.

Hollanda

Hollanda televizyonlarında ve gazetelerin internet sitelerinde flaş haber olarak verildi. Yayın akışını kesen Hollanda televizyonları, Suriye'nin saldırısına Türkiye'nin de hiç beklemeden karşılık verdiğini duyurdu. Hollanda televizyon ve gazeteleri Türkiye ile Suriye arasında suların kaynamaya başladığı yorumunda bulundu. Suriye'ye yapılan misillemeyi "Türkiye, Suriye'den intikam alıyor" başlığı altında okurları ve izleyicilerine duyuran Hollanda'da, konu hakkında hükümet yetkililerinin sessiz kalması ise dikkat çekti.

Rusya

Rusya basını Akçakale'deki olayı son dakika gelişmesi olarak duyurdu. Haberler, "Sınırda yaşanan kazaya cevap olarak Türkiye Suriye'ye ateş açtı" başlığı ile geçildi. Türk makamlarının açıklamalarına yer verilen haberde, "5 kişinin yaşamını yitirdiği ve 10 kişinin de yaralandığı sınırdaki kazaya karşılık olarak Türkiye Suriye'ye ateş açtı" ifadeleri yer aldı. Interfax ve Itar-Tass haber ajanslarının da son dakika olarak geçtikleri haberlerde, NATO'nun acil toplantıya çağrılmasına dikkat çekildi. Kremlin ya da Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan ise henüz bir açıklama gelmedi.