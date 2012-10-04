Akçakale'den Suriye'ye top atışları 06.45'te yeniden başladı

Sanliurfa'nin Akçakale ilçesi ve çevresinde, saat 06.45 itibariyle Türkiye'den Suriye tarafına yapılan top atışlarının sesleri duyulmaya başladı.

Misilleme atışı ile karşılık veren Türkiye, gece saat 23.30'dan itibaren aralıklarla 10 kadar top atışı yaptı. İlçe merkezinde büyük gürültüye yol açan top atışları daha sonra durdu.

Akçakale'de bulunan Hudut Tabur Komutanlığı'ndan yapılan atışlarla Suriye'nin Rakka kentine bağlı Telabyad ilçesinin çıkış noktasındaki Ayn El Arus bölgesinin hedef alındığı iddia edildi.

Suriye basınında yer alan haberde "Türkiye misilleme olarak İdlib'deki askeri hedefleri vurdu" denildi. El- Cezire televizyonu ise Suriye kaynaklarına dayandırdığı haberinde Türkiye'nin misillemesinde 34 ölü olduğunu duyurdu.

Akçakale'de bulunan 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Galip Mendi," Hepimizin başı sağolsun" dedi. Mendi, Türk ordusunun top atışları sonucu bazı Suriye askerlerinin öldüğü yönündeki bir soruya ise, " Birşey söyleyemeyeceğim" diye cevap verdi.