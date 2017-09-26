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Akçakale'de yakalanan 4 DEAŞ'lı adliyede

Ali LEYLAK- Hadi KURT/ŞANLIURFA, (DHA) - SURİYE sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nde, jandarma ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye çıkarıldı

26 Eylül 2017 14:58

Ali LEYLAK- Hadi KURT/ŞANLIURFA, (DHA) - SURİYE sınırındaki Şanlıurfa\'nın Akçakale İlçesi\'nde, jandarma ekiplerince terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen hafta terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlediği operasyonda isimleri öğrenilemeyen 4 kişiyi gözaltına aldı. Yasadışı yollarla Türkiye\'ye giriş yaptıkları saptanan ve terör örgütü DEAŞ\'ın sözde bayrağı önünde çekilmiş fotoğrafları bulunan yabancı uyruklu 4 kişi, sorgulamalarının ardından sağlık kontörlünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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