Akçakale'de yakalanan 2 terörist tutuklandı

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa) , (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinde yakalanan Suriye uyruklu terör örgütü PKK/PYD üyesi 2 kişi tutuklandı.

Suriye sınır hattında jandarma ekipleri tarafından Türkiye\'ye kaçak olarak girmeye çalışırken yakalanan M.A.H. ve M.H.İ.\'nin yapılan incelemede terör örgütü üyesi olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheliler, sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece; \'terör örgütü üyesi olma\' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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