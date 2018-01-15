Akçakale'de terör operasyonu: 2 gözaltı

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinde jandarma tarafından terör örgütleri DEAŞ ve PKK/PYD\'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu Haçim Hac tutuklandı, Ali Süleyman ise sınır dışı edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmayla kent merkezinde terör örgütü DEAŞ ve PKK/PYD\'ye yönelik operasyon yaptı. Operasyonda yabancı uyruklu Haçim Hac ve Ali Süleyman gözaltına alındı. Haçim Hac, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ali Süleyman ise sınır dışı edildi.