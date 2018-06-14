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Akçakale'de televizyon hırsızlığına 2 tutuklama

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa) , (DHA)- ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, bir evden televizyon çaldıkları gerekçesiyle yakalanan Suriye uyruklu 2 şüpheli, tutuklandı

14 Haziran 2018 20:33

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa) , (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinde, bir evden televizyon çaldıkları gerekçesiyle yakalanan Suriye uyruklu 2 şüpheli, tutuklandı.
Adnan Menderes Mahallesi\'ndeki bir evden televizyon çalınmasına ilişkin polis ekipleri soruşturma başlattı. Hırsızlığın meydana geldiği evde parmak izi incelemesi yapıp bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, televizyonun Suriye uyruklu K.Ş. ve M.E.H. tarafından çalındığını saptadı. Şüpheliler, adreslerinin saptanmasının ardından gözaltına alındı ve sorgulanarak adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemece 2 şüpheli \'hırsızlık\' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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