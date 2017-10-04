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Akçakale'de telefon dolandırıcılığına 2 tutuklama

Hadi KURT/AKÇAKALE  (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı

04 Ekim 2017 12:50

Hadi KURT/AKÇAKALE  (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Akçakale İlçesi\'nde telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2\'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada, telefonla aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapıldığı belirlenen bir adrese savcılık talimatıyla baskın düzenledi. Operasyonda arama yapılan evde çok sayıda kişinin kimlik bilgisi, cesaret verici kullandıkları uyuşturucu hap ve cep telefonu ile dürbün ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Malzemelere el konulurken T.Y., Y. E. ve A.Y. isimli 3 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Y. ve Y.E. tutuklanırken, A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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