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Akçakale'de Suriye sınırındaki Türk bayrağının yeri değiştirildi

Akçakale Belediyesi tarafından PYD'nın kontrolündeki Tel Abyad ilçesinin karşısına dikilen dev Türk bayrağının yeri değiştirildi

02 Mayıs 2017 22:32

Suriye’nin Tel Abyad ilçesinin karşında bulunan Hürriyet Mahallesinde dikilen 12 metre yüksekliğinde 4 metrelik Türk bayrağı, yerinden sökülerek sınır hattındaki 8 metre yükseklikteki beton kulenin üzerine dikildi.

Tel Abyad'daki PYD bayrağının karşısında yer alan Türk bayrağı tüm bölgeden görülebiliyor.

Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, yaptığı açıklamada, bayrağın sınır bölgesinde daha iyi görünmesi için yerini değiştirdiklerini söyledi.

Ayhan, "Bayrağımızın en iyi şekilde görünecek şekilde yerini değiştirdik. İlçede diktiğimiz bayrakları yüksek yere dikmeye çalışıyoruz. Daha önce diktiğimiz bayrağımız 12 metreydi şimdi beton kulelerin üzerine diktik. Bununla birlikte 20 metre yükseklikte olacak. Bayrağımız düşmana korku veriyor. Özellikle bayraklarımızı sınıra dikiyoruz ki karşıdaki terörist ve müttefikleri bayrağımızı gördükleri zaman bayrak sevgisinin ne olduğunu anlasınlar. Bayrağımız karşı taraftan daha iyi görünüyor. Sınır hattına bayrakları dikmeye devam edeceğiz" dedi.

 

 

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