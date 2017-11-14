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Akçakale'de Şehit Songül Yakut'un ismi verilen ilkokul açıldı

AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut'un adının verildiği ilkokul düzenlenen törenle açıldı

14 Kasım 2017 20:24

AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinde, Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut\'un adının verildiği ilkokul düzenlenen törenle açıldı.
Geçen mayıs ayında Şırnak\'ta düşen askeri helikopterde şehit olan Jandarma Yarbay Songül Yakut\'un adının verildiği ilkokulun açılışına; Vali Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Akçakale Kaymakamı Hamza Özer, Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk ve vatandaşlar katıldı.
Açılış öncesi konuşan Vali Abdullah Erin, \"Akçakale ilçe girişinden itibaren sadece resmi kurumlarda değil, vatandaşların özel mülklerinde de şanlı ay- yıldızlı bayrağın hemen hemen her evde dalgalanıyor olması, bu milletin hür, özgür ve bağımsız şekilde ebediyete kadar yaşayacağının ilanıdır\" dedi.
Konuşmaların ardından okulun açılışı yapıldı ve protokol üyeleri tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

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