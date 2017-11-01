Akçakale'de PYD'li 2 terörist tutuklandı

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinde, sınır hattında yakalanan terör örgütü PYD üyesi, Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınır hattından Türkiye\'ye yasa dışı yollarla geçiş yapan Suriye uyruklu Arif N. ile Taha H.\'yi gözaltına aldı. Yapılan sorgulamalarında terör örgütü PYD üyesi olduğu belirlenen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



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