Akçakale’de ölen 5 kişi toprağa verildi

Suriye’den atılan top mermisiyle yaşamını yitiren 5 kişi, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bu sabah saatlerinde toprağa verildi.



Suriye’den atılan top mermisi nedeniyle hayatını kaybeden 39 yaşındaki Zeliha Timuçin, çocukları Zeynep, Ayşegül ve Fatoş Timuçin'in cenazeleri sabah erken saatlerde Bolatlar köyünde toprağa verildi. Timuçin ailesinin yakınları, gazetecilerin çekim yapmasını istemedi.

Olayda ölen 40 yaşındaki Gülşah Özer'in ilçedeki Yeni Cami'de kılınan cenaze namazının ardından eski mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan 2. Ordu Komutanı Galip Mendi, ''Hepimizin başı sağ olsun'' dedi.



Vatandaşlar tedirgin



Öte yandan, dünü tedirgin geçiren Akçakale ilçesinde sabah saatlerinden itibaren hayat kısmen normale dönmeye başladı. Bazı esnaf iş yerlerini açarken, bazı çalışanlar da işlerine gitti.

Sokaklarda fazla kimse olmazken, vatandaşların tedirgin olduğu görüldü.

Patlamanın yaşandığı Yenimahalle ise gün ışıklarıyla birlikte basın mensuplarının akınına uğradı.

Medya kuruluşları 5 kişinin hayatını evin önünde canlı yayın gerçekleştirdi.



'Yine top mermisi düşebilir'



Patlamanın meydana geldiği mahallede yaşayan Halaf Tok, son 15 gündür tedirginlik içerisinde olduklarını ifade etti.

Daha önce de top mermisinin ilçeye düştüğünü anlatan Tok, ''Dün gece Türkiye'den Suriye'nin askeri hedeflerine top atışı yapıldığını duyduk. Sesi çok net şekilde duyuluyordu. Ama yine ilçemize top mermisi düşebilir. Sabah da 3 kez atış yapıldı'' dedi.

Hayatını kaybeden ailenin akrabası olduğunu ifade eden Abud Başak ise ''Devletimizin bu konuyu çözmesini istiyoruz. Acımız büyük” dedi.

Öte yandan, Akçakale Belediyesi ekipleri de olayın yaşandığı bölgede temizleme çalışması başlattı.



'Hırsızlık arttı' iddiası



Çatışmaların şiddeti ve Suriye’nin yaptığı top atışlarının Akçakale’de yerleşim alanlarını ve vatandaşları vurmasının ardından boşalan evlere de hırsızlar dadandığı öne sürüldü.

Çatışmaların başladığı günlerden itibaren daha önce neredeyse hiç asayiş olayı meydana gelmeyen Akçakale’de hırsızlık olaylarında büyük artış olduğu bildirildi.

Geceyi yakınlarının yanında geçiren ve sabah saatlerinde kontrol için geldikleri evlerinin soyulduğunu anlayanların polise başvurmasıyla ortaya çıkan hırsızlık olaylarına karşı ilçeye takviye polis güçleri gönderildi.