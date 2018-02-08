Akçakale'de mahalleye 'Zeytin Dalı' adı verildi

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Suriye sınırındaki Akçakale Belediye Meclisi, ilçede bir mahalleye, \'Zeytin Dalı\' adı verilmesi kararı aldı.

Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan\'ın önerisiyle Belediye Meclisi\'nde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’deki terör örgütlerine yönelik başlattığı harekâtın isminin, ilçedeki bir mahalleye verilmesi görüşüldü. Öneri, oybirliğiyle kabul edildi.

Belediye Başkanı Ayhan, başka bir mahalleye de \'Fırat Kalkanı\' adı vermeyi planladıklarını belirterek, \"Türkiye, sınırlarında oluşturulmak istenen terör kuşağına, bu terör kuşağını oluşturan unsurların özellikle son günlerde hedef gözetmeksizin hastaneleri ve dolayısıyla sivilleri de hedef alan saldırılarına son vermek amacıyla bu harekâtı başlatmak mecburiyetinde kalmıştır. \'Zeytin Dalı Harekâtı\' en başından, sonuna kadar meşrudur ve bu noktada herhangi bir tereddüt asla yoktur. Teklifimiz üzerine Belediye Meclisi\'nde, oy birliğiyle, bütün sıcaklığıyla devam eden \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nın adını, yeni oluşturduğumuz bir mahalleye verdik. Yarın torunlarımız bu ismi gördüklerinde \'Dedelerimiz bu harekâtı yaptı ve vatanı bize güvenli bir şekilde bizlere teslim etti\' diye düşünmelerini istiyoruz. Daha önce başarıyla sonuçlanan \'Fırat Kalkanı Harekatı\' ismini de bir mahalleye vererek, ölümsüzleştirmeyi amaçlıyoruz. Belediye olarak güvenlik güçlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz\" dedi.

Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, ilçede bulunan 2\'nci Hudut Tabur Komutanı Piyade Yarbay Ufuk Küçük’ü de makamında ziyaret ederek zeytin dalı ve Türk bayrağı hediye etti.



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