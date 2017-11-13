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Akçakale'de kardeşlerin 'para' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, 3 kardeş arasında para anlaşmazlığından silahlı kavga çıktı

13 Kasım 2017 19:30

AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinde, 3 kardeş arasında para anlaşmazlığından silahlı kavga çıktı. Ağabey İbrahim Bizgin\'in ateş açtığı kardeşlerden biri ölürken, diğeri yaralandı. Cinayetin ardından kaçan Bizgin\'in yakalanması için çalışma başlatıldı. 
Olay, öğle saatlerinden sonra, Mermer Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde bir araya gelen İbrahim, Feyzettin ve Fethi Bizgin kardeşler arasında para anlaşmazlığından tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşünce İbrahim Bizgin, üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayla kardeşleri Feyzettin ile Fethi\'ye ateş ederek, kaçtı.  
Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan iki kardeş için silah sesini duyan mahalle sakinleri, sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, 26 yaşındaki Feyzettin Bizgin\'in öldüğü belirlendi. Diğer yaralı kardeş Fethi Bizgin ise ambulansla hastaneye götürüldü. Olay yerinde hayatını kaybeden Bizgin\'in cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Jandarma ekipleri, cinayeti işleyip, kaçan ağabey İbrahim Bizgin\'in yakalanması için çalışma başlattı.

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