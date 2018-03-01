Akçakale'de fuhuş operasyonunda 2 tutuklama

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinde polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan Suriyeli 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yenişehir Mahallesi\'ndeki bir evde fuhuş yapıldığı ihbarıyla polis ekipleri, savcılık talimatıyla harekete geçti. Ekipler, düzenledikleri operasyonda Suriye uyruklu A.M. (21) isimli kadın ile R.H.\'yı fuhuş yaparken suçüstü yakaladı. Ekipler yaptıkları incelemede Suriyeli R.A.\'nın kiraladığı evde A.M.\'ye para karşılığında fuhuş yaptırdığını belirledi. Polis, R.H., R.A. ve A.M.\'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından A.M. serbest bırakılırken, diğer 2 Suriyeli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Suriyeli 2 kişi, tutuklanarak cezaevine konuldu.



FOTOĞRAFLI