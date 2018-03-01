T24 LogoT24 Logo
Gündem

Akçakale'de fuhuş operasyonunda 2 tutuklama

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan Suriyeli 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

01 Mart 2018 20:45

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinde polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan Suriyeli 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Yenişehir Mahallesi\'ndeki bir evde fuhuş yapıldığı ihbarıyla polis ekipleri, savcılık talimatıyla harekete geçti. Ekipler, düzenledikleri operasyonda Suriye uyruklu A.M. (21) isimli kadın ile R.H.\'yı fuhuş yaparken suçüstü yakaladı. Ekipler yaptıkları incelemede Suriyeli R.A.\'nın kiraladığı evde A.M.\'ye para karşılığında fuhuş yaptırdığını belirledi. Polis, R.H., R.A. ve A.M.\'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından A.M. serbest bırakılırken, diğer 2 Suriyeli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Suriyeli 2 kişi, tutuklanarak cezaevine konuldu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hadi KURTAKÇAKALEDHAAkçakaleSuriyeliYenişehir MahallesiEkiplerSuriyePolisEmniyettekiMahkemeyeFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24