Akçakale'de dolandırıcılığa 3 tutuklama

AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Akçakale İlçesi\'nde, telefonla aradıkları kişileri kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Süleymanşah Mahallesi\'ndeki bir eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, telefon dolandırıcılığında kullanıldığı ileri sürülen çok sayıda cep telefonu ile simkart, bilgisayar, kişilere ait bilgiler ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi, Y.A., M.A. ve M.A.\'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.