Akçakale'de çadır kentte kavga: 8 yaralı

AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Akçakale ilçesinde, 20 bini aşkın Suriyeli sığınmacının barındığı Süleyman Şah Konaklama Tesisleri\'nde, iki aile arasında çıkan kavgada 8 Suriyeli taş ve sopalarla yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Akçakale ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Süleyman Şah Konaklama Tesisleri\'ndeki 4 No’lu Mahalle\'de meydana geldi. Suriyeli iki aile arasında ‘çadırın yanında geçme’ meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, her iki ailenin yakınları da katılınca, taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Özel güvenlik ekiplerinin müdahalesi yetersiz kalınca, jandarmadan yardım istendi. Jandarmanın güçlükle sonlandırdığı kavgada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.