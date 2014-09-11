Akçakale'de bir eve uçaksavar mermisi isabet etti

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü kontrolündeki Suriye'nin Rakka kentinin Telabyad ilçesinde akşam saatlerinde ateşlenen bir uçaksavar mermisi sınırı aştı ve Akçakale'nin Süleyman Şah Mahallesi Kızılay Sokak'taki Mustafa Topur'a ait evin avlusuna isabet etti.

Kimsenin bulunmadığı avluya düşen mermiyi fark eden Topur ailesi sakinleri telefonla polisi arayarak bilgilendirdi.

İhbar üzerine evin avlusuna gelen polisler inceleme yaptıktan sonra mermiye incelemek üzere el koydu. Ev sahibi Mustafa Topur, akşam yemeği için odada bulunduklarını ve avluda bulunmayışlarının olası can kaybı ve yaralanmayı önlediğini belirterek, "Bizi Allah korudu. Çünkü evde 12 nüfus yaşıyor ve olay sırasında avluda birisi olsa, ölebilir veya yaralanabilirdi. Kendimizi şanslı hissediyoruz" dedi.

Suriye tarafında herhangi bir çatışma sesi duyulmazken, yaşananların ardından güvenlik güçleri sınır hattında önlemlerini artırdı.