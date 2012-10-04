Akçakale'de Bakan Çelik'e tepki: Devlet annemin kardeşlerimin hesabını versin

Akçakale'de Suriye'nin top ateşinde hayatını kaybeden aileye taziye ziyaretinde bulunan Çalışma Bakanı Faruk Çelik, taziye çıkışında beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Annesini ve 2 kız kardeşini kaybeden 14-15 yaşlarındaki Timuçun ailesinin bir ferdi Çelik’e, “Üzerimize günlerdir bomba yağıyor, devlet bunun hesabını versin. Annemin ve kız kardeşlerimin hesabını versin” dedi.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Suriye’den atılan bomba sonucu ölen 5 kişinin cenazeleri sabah saatlerinde defnedildi. Cenaze törenlerinin ardından hayatlarını kaybedenlerinin aileleri taziyeleri kabul etti.

Aile isyan etti

Süriye tarafından gelen bomba yüzünden annesini ve kız kardeşlerini kaybeden Timuçun ailesinin bir ferdi Çelik’e, “Üzerimize günlerdir bomba yağıyor, devlet bunun hesabını versin. Annemin ve kız kardeşlerimin hesabını versin” diyerek isyan etti.

Bakan'a şehir merkezinde de tepki vardı

Taziye alanından uzaklaşan Çelik’e ilçe merkezinde de tepkiler vardı. İki vatandaş, ellerinde ‘Acılarımızı kalbimize gömdük, vekilleri sandığa gömeceğiz’ yazılı pankart açtı. Protesto gösterisinde bulunan 2 vatandaş kısa süreliğine gözaltına alındı.

Kimlik kontrollerinin ardından serbest bırakıldı. Pankart açan vatandaşlardan, İbrahim Daş, şunları dedi: “Bin provakatör değilim. Sanayide çalışan bir işçiyim. Kızların babası Ömer Timuçin’in iş arkadaşı olduğun anlatan ve işçi kıyafetmeriyle bakanı protesto eden Daş, “15 gündür üzerimize bomba yağıyor. Kaderimize terk edildik. Biz acımızı içimize gömdük.”

İlçede vatandaşlar kaymakamlık önünde toplanmış tedirgin bekleyişini sürdürüyor. Kaymakamlık önünde geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda. Taziye alanında erkekler kurulan çadırda taziyeleri kabul ederken, kadınlar ise evin evin önünde ağıt yakıyor. Bombanın düştü evde sabah saatlerinde belediye temizleme çalışması yaptı. Sınırdan tüm olaylara rağmen geçişler devam edeyior. İnsanlar basın mensuplarına da zaman zaman tepki gösteriyor.

Evlerin boşaltılması tebliğ edildi

Öte yandan Yeni Mahalle, Hudut Sokak ve Ceylanpınar Caddelerinde ikamet eden vatandaşlardan evlerini boşaltmaları istendi. Belgede şöye deniliyor "Suriye devletinde yaşanan iç karışıklıkların ilçemiz sınırına kayması sonucunda ilçemize patlayıcı maddeler, şarapnel parçaları ve mermi çekirdekleri gibi çeşitli maddeler düşerek vatandaşlarımızın canlarına ve mallara zarar vermektedir. Bu maddelerin vatandaşlara zarar vermemesi için, bu maddelerin en sık düştüğü yerlerden olan Yeni Mahalle, Hudut Sokak ve Ceylanpınar Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlarımız sınır hattından ve bölgeden uzak bir yerde evleri veya yakınları varsa oraya taşınmaları, belirli bir süre orada ikamet etmeleri. Eğer yoksa kiraya başka bir yere taşınmaları halinde devlet kendilerine kira yardımında bulunacaktır."