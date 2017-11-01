Akçakale'de 3 DEAŞ'lı yakalandı

ŞANLIURFA, (DHA) - SURİYE sınırındaki Şanlıurfa\'nın Akçakale ilçesinde, jandarma ekiplerince terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye\'de terör örgütü DEAŞ adına silahlı faaliyette bulunan Suriye uyruklu H.M.S., E.S. ve K.M.H.\'nin yasa dışı yollarla Türkiye\'ye geldiğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, savcılık kararıyla düzenlediği operasyonda 3 DEAŞ\'lıyı gözaltına aldı. Sağlık kontörlünden geçirilen 3 DEAŞ\'lı sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.