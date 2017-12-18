Akçakale'de 3 DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları belirlenen Suriye uyruklu E.A., A.A. ve K.H.\'yi takibe aldı. Bu kişilerin terör örgütü ile irtibatlı olduklarını belirleyen ekipler, savcılık kararıyla şüphelileri Harran ve Akçakale ilçelerinde çeşitli adreslere düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



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