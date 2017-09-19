Akçakale'de 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Hadi KURT/AKÇAKALE(Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Akçakale İlçesi\'nde, \'torbacı\' olarak tanımlanan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Akçakale Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede sokakta uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonunda polis, gençlere eroin sattığını belirlediği İ.K. ve A.Y.\'yi gözaltına aldı. Evlerinde yapılan aramada eroin ile yakalanan şüpheliler, sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



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