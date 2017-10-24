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Akçakale’de 2 terörist yakalandı

AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- SURİYE sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi'nde terör örgütü PYD/PKK üyesi Suriye uyruklu 2 terörist yakalandı

24 Ekim 2017 01:09

AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- SURİYE sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi\'nde terör örgütü PYD/PKK üyesi Suriye uyruklu 2 terörist yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Akçakale İlçesi’ndeki sınır hattındaki mahallelerde Suriye’den yasa dışı yollarla Türkiye’ye geçen 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu N.A. ve M.E. ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü. Şüphelilerin sorgulanmasına devam ediliyor.

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