Akçakale’de 2 terörist yakalandı

AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- SURİYE sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi\'nde terör örgütü PYD/PKK üyesi Suriye uyruklu 2 terörist yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Akçakale İlçesi’ndeki sınır hattındaki mahallelerde Suriye’den yasa dışı yollarla Türkiye’ye geçen 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu N.A. ve M.E. ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü. Şüphelilerin sorgulanmasına devam ediliyor.