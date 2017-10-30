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Akçakale sınırındaki Telabyad'a terör örgütü flamaları asıldı

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Telabyad kentinin yüksek yerlerine, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin flamaları asıldı

30 Ekim 2017 19:58

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye\'nin Telabyad kentinin yüksek yerlerine, terör örgütü PKK/PYD/YPG\'nin flamaları asıldı.
Akçakale\'nin karşısında bulunan, PKK\'nın Suriye\'deki uzantısı PYD denetimindeki Telabyad\'ın yüksek yerlerine, terör örgütünü simgeleyen flamalar asıldı. Flamalar, sınır hattındaki Akçakale\'nin Hürriyet Mahallesi\'nden görülüyor. Terör örgütü PKK/PYD/YPG\'ye ait oldukları belirtilen flamalar nedeniyle sınır hattında güvenlik güçleri tarafından önlem alındı.
Telabyad\'a daha önce de ABD bayrakları ve terör örgütünün flamaları asılmıştı.

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