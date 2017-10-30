Akçakale sınırındaki Telabyad'a terör örgütü flamaları asıldı

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye\'nin Telabyad kentinin yüksek yerlerine, terör örgütü PKK/PYD/YPG\'nin flamaları asıldı.

Akçakale\'nin karşısında bulunan, PKK\'nın Suriye\'deki uzantısı PYD denetimindeki Telabyad\'ın yüksek yerlerine, terör örgütünü simgeleyen flamalar asıldı. Flamalar, sınır hattındaki Akçakale\'nin Hürriyet Mahallesi\'nden görülüyor. Terör örgütü PKK/PYD/YPG\'ye ait oldukları belirtilen flamalar nedeniyle sınır hattında güvenlik güçleri tarafından önlem alındı.

Telabyad\'a daha önce de ABD bayrakları ve terör örgütünün flamaları asılmıştı.



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