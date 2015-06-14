Akçakale sınırında mülteci dramı



AFP fotomuhabirinin verdiği bilgilere göre sınırı geçmek isteyen yüzlerce Suriyeli, Türk güvenlik güçleri tarafından TOMA'larla ve havaya uyarı ateşiyle dağıtıldı. Sosyal medyada yayılan fotoğraf ve görüntülerde IŞİD üyelerinin Türk askerinin birkaç yüz metre ötesinde toplanan kalabalığı elinde silahlarıyla Tel Abyad'a yönlendirdiği görüldü.

Dışişleri bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç hafta içi yaptığı açıklamada Suriye'den Türkiye'ye 3 Haziran'dan beri 13 binden fazla insanın giriş yaptığını açıklamıştı. Suriye'de iç savaşın başlamasından bu yana Türkiye 1 milyon 800 binden fazla mülteciyi kabul etti.

Öte yandan YPG'nin Tel Abyad'a ilerleyişi sürüyor. Kent YPG kontrolündeki iki Kürt bölgesini birleştirmek açısından stratejik önem taşıyor. Tel Abyad'ın düşmesi halinde Türkiye'nin Suriye sınırında denetim, büyük ölçüde Kürt güçlerinin eline geçmiş olacak. Rakka ile Akçakale Sınır Kapısı arasında bulunan kentin düşmesi IŞİD'in el altından yaptığı petrol ticaretine de darbe olacak. YPG'nin ilerleyişine Abd liderliğindeki uluslararası koalisyon da IŞİD mevzilerine yaptığı hava saldırılarıyla destek veriyor.