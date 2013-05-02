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Akçakale Sınır Kapısı'ndan geçemeyen Suriyeliler olay çıkardı

Suriyeliler, Akçakale Sınır Kapısı'nda kendilerine izin verilmemesi üzerine buradaki araçları ateşe verdi. Rastgele açılan ateşte 1'i polis, 1'i asker 12 kişi yaralandı. 1 polis şehit oldu

02 Mayıs 2013 15:49

Ülkelerindeki iç karışıklıktan kaçarak Türkiye'ye gelmek isteyen Suriyeliler, Akçakale Sınır Kapısı'nda güvenlik güçleri tarafından engellenince, sınır kapısından geçmesine izin verilmeyen çok sayıda Suriyeli, Gümrük Muhafaza Memurları'na saldırdı.

Gerginlik üzerine Suriyeliler, Gümrük Kapısı'nda bulunan bazı araçları ateşe verdi.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi de yine bazı Suriyeliler tarafından engellendi.

Ağır yaralanan bir polis memuru şehit olurken 1 polis, 1 asker olmak üzere 12 kişi yaralandı.


 

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