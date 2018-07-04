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Akçadağ'da samanlık deposunda yangın

Taha AYHAN/AKÇADAĞ (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Akçadağ İlçesi'nde samanlıkta çıkan yangını söndürme çalışmaları itfaiye ekipleri tarafından devam ediyor

04 Temmuz 2018 00:33

Taha AYHAN/AKÇADAĞ (Malatya), (DHA)- MALATYA\'nın Akçadağ İlçesi\'nde samanlıkta çıkan yangını söndürme çalışmaları itfaiye ekipleri tarafından devam ediyor.
İlçeye bağlı Bahri Mahallesi\'nde bulunan bir samanlık deposunda akşam saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran yangını söndürmek için itfaiye ekipleri seferber oldu. Bina içerisinde çıkan yangında samanlar kül oldu. Yangının çıktığı binada ciddi maddi hasarlar oluştu. Şans eseri yaralanan yada zehirlenen olmazken yangının aşırı sıcaktan dolayı samanların alev alıp yanması sonucu çıktığı düşünülüyor.
Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

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