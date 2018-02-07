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Akçaabat'ta minibüs ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Akçaabat ilçesinde, yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

07 Şubat 2018 17:36

AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Akçaabat ilçesinde, yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında, Akçaabat ilçesi, Karadeniz Sahil Yolu belediye kavşağında meydana geldi. Trabzon’dan Giresun yönüne giden Bayram Yaşar yönetimindeki 61 M 1086 plakalı yolcu minibüsü ile Mustafa Güneysu yönetimindeki 61 KS 038 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

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