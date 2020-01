Akçaabat’ta kaza; sürücü ve eşi öldü

AKÇAABAT(Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Akçaabat İlçesi’nde meydana gelen kazada 65 yaşındaki İsmail ile eşi 63 yaşındaki Zeliha Can öldü.

Kaza, dün gece ilçenin Söğütlü Mahallesi, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. İsmail Can\'ın kullandığı 61 KZ 681 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki korkuluklara çarptı. Kazada araç sürücüsü İsmail Can olay yerinde, otomobildeki eşi Zeliha Can ise kaldırıldığı Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi\'nde hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI