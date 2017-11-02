T24 LogoT24 Logo
Gündem

Akçaabat’ta kaza; sürücü ve eşi öldü

AKÇAABAT(Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Akçaabat İlçesi’nde meydana gelen kazada 65 yaşındaki İsmail ile eşi 63 yaşındaki Zeliha Can öldü

02 Kasım 2017 18:38

AKÇAABAT(Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Akçaabat İlçesi’nde meydana gelen kazada 65 yaşındaki İsmail ile eşi 63 yaşındaki Zeliha Can öldü.
Kaza, dün gece ilçenin Söğütlü Mahallesi, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. İsmail Can\'ın kullandığı 61 KZ 681 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki korkuluklara çarptı. Kazada araç sürücüsü İsmail Can olay yerinde, otomobildeki eşi Zeliha Can ise kaldırıldığı Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi\'nde hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AKÇAABATTrabzon DHA TRABZONun AkçaabatZeliha CanKazaSöğütlü Mahallesi Karadeniz Sahil YoluCanKZKazadaAkçaabat Haçkalı Baba Devlet HastanesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24