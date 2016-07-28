Akbulut Grubu'na kayyım atandı

Bünyesinde Ortadoğu Tekstil, Oden Enerji, Erfa Mühendislik gibi şirketlerin de bulunduğu Akbulut Grubu’na kayyım atandığı öğrenildi.

Sulh Ceza Hakimliğinin verdiği karar doğrultusunda, kayyumlar şirket merkezine kısa süre önce ulaştı. Kayyum ataması yapılan Orta Doğu Tekstil, Bank Asya'nın da hissedarları arasındaydı.

hurriyet.com.tr’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre, Hurriyet.com.tr’nin edindiği bilgilere göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği kayyım ataması yaptı.

Kayyım atanan şirketler şöyle:

Ertur Mühendislik İnşaat Taahhüt Turizm San. ve Tic. A.Ş, Erfa Mühendislik Turizm İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş, Orta Doğu Tekstil Tic. San. A.Ş., Diyalog Müşteri Hizmetleri, ODEN Enerji Mühendislik A.Ş, BJ Tekstil Tic.San. A.Ş. ve Nurpak Boya Apre Sanayi.

Bank Asya'nın hissedarıydı

Ali Akbulut’un sahibi olduğu Akbulut Grubu’na ait şirketlere, ataması yapılan kayyumlar kısa süre önce ulaştı. Kayyum ataması yapılan şirketlerden Ortadoğu Tekstil ve BJ Tekstil, bir süre önce faaliyeti durdurulan Bank Asya’ya yüzde 7,15 oranında ortaktı. [Akbulut Grubu’na ait şirketlere kayyum atandı]

Şirketin sahibi Ali Akbulut’a ise ulaşılamadığı öğrenildi. Ali Akbulut, bir dönem de Zaman Gazetesi'nin imtiyaz sahibiydi. Akbulut hakkında, önceki gün gözaltı kararı verilmişti.

Grubun amiral gemisi

Kayyum ataması yapılan şirketlerden Ortadoğu Tekstil, Akbulut Grubu'nun da amiral gemisi konumunda. Şirket, 40 yıla yakın bir süreden beri, sektörde faaliyet gösteriyor.