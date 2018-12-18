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Ekonomi

Akbank'tan sermaye artırımı kararı

Akbank sermayesini 5,2 milyar liraya yükseltme kararı aldı

18 Aralık 2018 22:41

Akbank, 4 milyar liralık çıkarılmış sermayesini yüzde 30 bedelli artırarak 5,2 milyar liraya çıkaracağını bildirdi. 

Akbank'ın bedelli sermaye artırımına ilişkin kararı, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. 

Açıklamada, bankanın çıkarılmış sermayesinin tamamının nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle yüzde 30 oranında 1,2 milyar lira artırılarak 4 milyar liradan 5,2 milyar liraya çıkarılmasına karar verildiği ve kaydedildi. Akbank açıklamasında sermaye artırım kararına ilişkin SPK'ya başvuruda bulunulduğu da kaydedildi.

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