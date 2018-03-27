Akbank'tan bir günde 2.0 milyar dolarlık yurtdışı finansman

İstanbul, 27 Mart (DHA) - Akbank, 2017’nin Mart ayında aldığı sendikasyon kredisinin vadesi gelen 1.1 milyar dolarlık kısmını tutarı artırarak 1.2 milyar dolar olarak yeniledi. Akbank, geçen yıl aldığı krediye göre fiyatlamayı düşürmesine rağmen yabancı bankalardan 1.5 milyar dolar talep toplayarak tarihi bir rekora imza attı.

Akbank, ayrıca aynı gün 800 milyon dolar tutarında seküritizasyon kredisi de sağladı ve bir günde sağladığı yurt dışı finansmanı 2.0 milyar dolara yükseltti.

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, sendikasyon ve seküritizasyon kredileriyle uluslararası piyasalarda yatırımcılardan yine büyük ilgi gördüklerine dikkat çekti ve ekledi:

\"Türk bankacılık sektörüne artan yabancı ilgisini ortaya koyan işlemleri gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu seneki sendikasyonumuza da yeni banka katılımları oldu.

\"Kredi fiyatlamasını 15 baz puan düşürmemize rağmen topladığımız talep hedeflediğimiz tutarın yüzde 130’unu geçerek 1.5 milyar doları buldu.

\"Ancak, güçlü bilançomuz ve yüksek likiditemiz sayesinde bu tutarın 950 milyonu 1 yıl, 250 milyonu 2 yıl vadeli olmak üzere toplam 1.2 milyar dolarlık bölümünü kullandık.

\"Diğer yandan, ortalama vadesi yaklaşık 6 yıl olan 800 milyon dolar tutarındaki seküritizasyon işlemimizi de tamamladık.\"

Akbank’ın, reel sektör ve ekonominin atılımları için sermaye benzeri tahvil ihracı, sendikasyon ve seküritizasyon kredileriyle sene başından bu yana yurtdışından 2.4 milyar dolar tutarında finansman temin ettiğini vurgulayan Binbaşgil, “Akbank’ın yatırımcılar nezdinde itibarını kanıtlayan bu işlemler, ülkemize duyulan güveni ve artan yabancı ilgisini göstermesi açısından da önemli. Güçlü mali yapımız ve kaynaklarımızla uygun koşullarda yurtdışı finansman temin ederek ekonomiyi ve reel sektörü desteklemeyi sürdürüyoruz” diye ekledi. (Fotoğraflı)