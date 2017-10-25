Akbank’tan 9 ayda ekonomiye 245 milyar lira kredi desteği

İstanbul, 25 Ekim (DHA) - Akbank’ın kredileri yılın ilk dokuz ayında, geçen yılın sonuna göre yüzde 12 yükseldi ve bankanın ekonomiye sağladığı destek, 195 milyarı nakdi olmak üzere toplam 245 milyar lira düzeyine yükseldi.

Akbank’ın 2017 yılının ilk dokuz ayındaki finansal sonuçlarını değerlendiren Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Ekonomimiz, jeopolitik gelişmelere rağmen dirençli bir performans sergiledi ve dünyada en çok büyüyen ülkeler arasında tekrar yer almayı başardık. Biz de sağlam bilançomuz ve yurtdışından sağladığımız uzun vadeli kaynaklarla ekonomiye desteğimizi sürdürdük. Hızlı büyümemize rağmen etkin risk yönetimimiz ve aktif kalitemiz her zamanki gibi bizi ayrıştıran özelliklerimiz arasında yer aldı” dedi.

“Reel sektör ve bireylere sağladığımız desteği 245 milyar lira seviyesine çıkardık”

Binbaşgil, Akbank’ın müşterilerinin sürekli yanında olan bir bankacılık anlayışına sahip olduğuna dikkat çekerek, “Bu dönemde ekonomimize sağladığımız desteği geçtiğimiz yıl sonuna kıyasla yüzde 12 büyüterek kredilerimizi 195 milyarı nakdi olmak üzere toplam 245 milyar lira seviyesine çıkardık. Kredi Garanti Fonu (KGF) kapsamında şirketlerimize bu yılın başından itibaren 16 milyar lira kredi kullandırdık. Yılın ilk dokuz ayında aktiflerimizi yüzde 7.1 büyüterek 315 milyar liranın üzerine çıkardık. Bankamız, brüt kârı üzerinden 1 milyar 201 milyon lira vergi karşılığı ayırarak 4 milyar 517 milyon lira konsolide net kar elde etti” dedi.

“Toplam mevduatımız 188 milyar liraya çıktı”

Türkiye’de mevduatın kredilere paralel olarak gelişim göstermesinin sağlıklı bir bankacılık sistemi için önemli olduğu belirten Binbaşgil, “Yılın ilk dokuz ayında yüzde 8.0 artan toplam mevduatımız 188 milyar liraya çıktı. Mevduatımızdaki bu güçlü büyüme sayesinde, kredilerimizle ekonomimize destek sağlamamız kolaylaşacak” dedi.

Tasarrufların artmasının ülke için önemini de vurgulayan Binbaşgil, “Biz de, sektörümüzün tek örneği olan yatırım platformumuz Akbank Yatırım Hizmetleri sayesinde, tasarrufların artmasına destek olmayı ve uzman kadromuzla müşterilerimize değer katmayı amaçlıyoruz” dedi.

“Takipteki kredi oranımız sağlıklı büyümemizin göstergesi”

Binbaşgil, Akbank’ın takipteki kredi oranının yüzde 2.1 olduğuna dikkat çekti ve “Üçüncü çeyrek sonunda da güçlü büyüme performansımızı sürdürürken takipteki kredi oranımızı düşük seviyede tutmayı başardık. Bankamız, genel kredi karşılıkları da dikkate alındığında takipteki kredilere yüzde 170 karşılık ayırdı” dedi.

“Ekonomimize uygun koşullarda finansman sağlamayı sürdürüyoruz”

Akbank’ın Türkiye ekonomisi ve reel sektörü desteklemeyi sürdürmek için uygun koşullarda yurtdışı finansman sağladığını belirten Binbaşgil, “Güçlü mali yapısı ve kaynaklarıyla Akbank, geçen yıl aldığı sendikasyon kredisinin vadesi gelen 1.15 milyar dolarlık bölümünü rekor talep ile yeniledi. Bankamız, yılın ilk yarısındaki işlemlere göre fiyatlamayı düşürmesine rağmen yabancı bankalardan 1.45 milyar dolar talep toplayarak büyük bir başarıya imza attı. Akbank’ın yurtdışı borçlanmadaki uzmanlığını ve yatırımcılar nezdinde itibarını kanıtlayan bu işlem, ülkemize duyulan güveni ve artan yabancı ilgisini göstermesi açısından da önemlidir” dedi.

“İnsan odaklı, teknolojiyle şekillenen bir dönüşüm başlattık”

Akbank’ın bankacılığın her alanında, uzman kadrosu ve sektöre sunduğu yeniliklerle Türk ekonomisine önemli katkı sağlamayı sürdüreceğini vurgulayan Hakan Binbaşgil, şöyle devam etti

“Teknoloji yeni fırsatlar yarattıkça biz de kendimizi sürekli yeniliyoruz. Müşterilerimize en yenilikçi ürün ve hizmetleri sunabilmek için insan odaklı ve teknolojiyle şekillenen bir dönüşüm başlattık. Son 5 yılda teknolojiye 500 milyon doların üzerinde yatırım yaptık. Bankamızın inovasyon odaklı çalışmalarını koordine eden bir inovasyon merkezi kurduk. Çalışanlarımızın eğitimine ve gelişimine de önemli yatırımlar yapıyoruz. Bankacılıkta başarımızı bu sayede sürdürülebilir kılacağımızı düşünüyorum. Böylesine nitelikli ve motivasyonu yüksek bir ekiple çalışmaktan mutluluk duyuyorum. Müşterilerimiz ve hissedarlarımıza bizlere duydukları güven; çalışanlarımıza yüksek performansları için teşekkür ediyorum.” (Fotoğraflı)