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Ekonomi

Akbank'ta üst düzey değişim

Akbank'ta genel müdür yardımcısı düzeyinde üç yönetici görevden ayrıldı.

19 Kasım 2008 02:00

Akbank'ta genel müdür yardımcısı düzeyinde üç yönetici görevden ayrıldı.

Akbank'tan Borsa'ya gönderilen açıklamada, banka yönetim kurulu kararı ile genel müdürlük organizasyonundaki değişiklik nedeniyle, İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Esra Bozkurt, Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cem Muratoğlu ve Perakende Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halit Haydar Yıldız'ın görevlerinden ayrıldıkları belirtildi.

Açıklamada, insan kaynakları fonksiyonlarının İnsan Kaynakları ve Destek Genel Müdür Yardımcısı Zeki Tuncay'a, bireysel bankacılık fonksiyonlarının Bireysel ve Şirket Bankacılığı Genel Müdür Yardımcı Galip Tözge'ye, perakende krediler fonksiyonlarının ise Krediler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Fuat Ayla'ya bağlanmasının uygun bulunduğu bildirildi.

Öte yandan Akbank'ta geçtiğimiz hafta da Kredi Takip İşbirimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nuri Aksoy görevinden ayrılmıştı.

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