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Ekonomi

Akbank’ta Hazine Ali Batu Karaali’ye emanet

İstanbul, 28 Kasım (DHA) - Finans sektörünün önemli kurumlarında uzun yıllardır yurt içinde ve yurt dışında üst düzey görevlerde bulunan Ali Batu Karaali, Akbank’ta Hazine’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini devralıyor

28 Kasım 2017 22:05

İstanbul, 28 Kasım (DHA) - Finans sektörünün önemli kurumlarında uzun yıllardır yurt içinde ve yurt dışında üst düzey görevlerde bulunan Ali Batu Karaali, Akbank’ta Hazine’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini devralıyor.
Akbank’ta 2010 yılından bu yana Hazine’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Kerim Rota’nın 5 Aralık’ta görevinden ayrılmasının ardından Karaali, BDDK’ya gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınması sonrasında yeni görevine başlayacak.
Türkiye’de ve yurt dışında 1987 yılından bu yana çeşitli kurumlarda yöneticilik yapan Karaali, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu. (Fotoğraflı)

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