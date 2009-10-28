Akbank’ın 9 aylık kârı 2 milyar TL’yi geçti

Yılın ilk dokuz aylık döneminde Brüt kârı 2 milyar 505 milyon TL olan Akbank, 2 milyar 13 milyon TL net kâr açıkladı.



Brüt kârı 2 milyar 505 milyon TL olan Akbank, brüt kâr üzerinden ayrılan vergi karşılığı da 492 milyon TL oldu. Geçen yıl aynı dönem net kârı, olağanüstü kalemler arındırıldıktan sonra, 1 milyar 336 milyon TL olan Akbank’ın dokuz aylık konsolide net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 arttı.

Akbank Genel Müdürü Ziya Akkurt, “Global finansal çalkantının yaşandığı bir dönemde çok net ve tutarlı bir strateji izleyerek, Türkiye ekonomisine değer yaratmaya odaklandık” derken, şu değerlendirmeyi yaptı: “9 aylık performansımız bu stratejimizin doğruluğunu kanıtlıyor. Akbank’ın 9 aylık kârının önemli bölümü sürdürülebilir gelir kaynaklarından ve verimliliğe önem veren stratejilerimizin bir sonucu olarak operasyonel gelirlerinden kaynaklanıyor. Akbank, bundan sonraki dönemde de, risk yönetiminden ve aktif kalitesinden taviz vermeden, büyümeye ve Türkiye ekonomisine destek vermeye devam edecek. 2010 yılında ekonomide gerçekleşmesini beklediğimiz pozitif büyüme ile sektör kredilerinde yüzde 12-yüzde 13 civarında bir artış gerçekleşebileceğini tahmin ediyoruz. Akbank olarak ise ekonomiye sağlayacağımız kredilerde sektörün üzerinde bir büyüme hedefliyoruz. Akbank’ın sermaye yeterlilik oranı yüzde 20.6 ile global bankalar arasında en üst sıralarda yer alıyor. Bu kuvvet Akbank’ın büyümesindeki temel rekabet avantajı olacak.”



Büyümeye destek



Akkurt, takipteki kredi alacakları için bu dönemde de yüzde 100 karşılık ayrılmasına devam edildiğini söyledi. Global çalkantının etkilerinin yılın üçüncü çeyreğinde yerini toparlanmaya bıraktığına, TL kredilerde ikinci çeyrekte başlayan artış eğiliminin yılın ikinci yarısında da sürdüğüne dikkat çeken Akkurt, “Akbank’ın yılın ilk 9 ayında krediler yoluyla ekonomiye sağladığı desteğin 43 milyar TL’ye ulaştı” dedi.



Dubai ofisi aralıkta açılacak



Akbank’ın Körfez ülkelerindeki fırsatları değerlendirmek, Ortadoğu’daki yatırımcıları Türkiye’ye çekmek üzere Dubai’de açacağı ofisin aralık ayında faaliyetlerine başlayacağını açıklayan Ziya Akkurt, “Dubai ofisi, yatırım bankacılığı ve kurumsal finansman alanlarında danışmanlık, halka arz ve şirket birleşmeleri konularında aracılık ve özel bankacılık hizmetleri sunacak” dedi.



