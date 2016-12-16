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Ekonomi

Akbank'a siber saldırı; 4 milyon dolar sızdırıldı

Akbank'a yapılan siber saldırı sonucu 4 milyon doların sızdırıldığı belirtildi

16 Aralık 2016 21:37

Akbank "siber saldırı" yapıldığını doğruladı. Siber saldırı sonucu 4 milyon doların sızdırıldığı aktarıldı. Borsa İstanbul'a açıklama yapan Akbank, söz konusu zararın sigorta kapsamında olduğunu belirterek "Bankamızın mali tablolarına önemli bir etkisi olmayacaktır" dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, açıklamada, "Bankamızın yurtdışı para transferleri ile ilgili bilgisayar sistemlerine bir atakta bulunulmuştur. Bankamız gerekli tüm önlemleri ivedilikle almıştır ve tüm sistemlerimiz sorunsuz olarak çalışmaya devam etmektedir. Bu veya başka herhangi bir konuda müşterilerimize yansıyan herhangi bir olumsuzluk, kayıp ya da güvenlik sorunu bulunmamaktadır. Bu konunun Bankamızın mali tablolarına önemli bir etkisi olmayacaktır, olası zarar Bankamızı koruyan Bankers Blanket Bond sigortası kapsamına girmektedir" denildi.

Ayrıca risk tutarının en fazla 4 milyon dolar olduğu belirtildi, söz konusu siber saldırı için "8 Aralık" tarihi verildi.

 

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