Akbank'ta yaşanan sistem arızası devam ediyor; müşteri borçlarının son ödemesi 1 gün ertelendi

Akbank'ta yaşanan teknik aksaklıklar devam ediyor. Bugün yapılan açıklamada kredi kartlarının ekstresi söz konusu döneme gelecek olan müşterilerin borçlarının bir gün ötelendiği ifade edildi. Ayrıca ticari ve tüketici kredilerine söz konusu dönemde faiz işletilmeyeceği de belirtildi.

Akbank, bugün resmi internet sitesinden söz konusu döneme ilişkin aldığı bazı kararları açıkladı.

Banka'nın aldığı kararlar şu şekilde;

-Ekstre ödemesi 06.07.2021 tarihinde olan kredi kartları müşterilerimizin son ödeme tarihi bankamız tarafından bir gün ötelenmiştir.

-Kredi vadesi veya taksit tarihi 06.07.2021 olan ticari ve tüketici kredileri için o gün faiz işletilmeyecektir/işleyen faizler geri ödenecektir.

-Müşterilerimize ekstre, kredi ve taksit ödemeleriyle ilgili herhangi bir gecikme faizi yansıtılmayacaktır.

-Müşterilerimizin ekstre ötelemeleri, kredi vadesi ve taksit ödemeleriyle ilgili ek bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.

-Gelişmelere paralel olarak ilave önlemler alınacaktır.