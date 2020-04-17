Akbank Sanat'tan online 23 Nisan etkinlikleri

Akbank Sanat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel online program hazırladı.

Çocukların 23 Nisan’ı evde, ebeveynleriyle etkileşim içinde kutlamalarını amaçlayan atölyeler “Akbank Sanat Evinizde” sosyal medya kanallarından takip edilebilecek.

Çocuk Atölyeleri sanat eğitmeni Barış Karayazgan’ın sunumuyla çocukların evdeki malzemelerle, kendi kendilerine veya ebeveyn desteği alarak gerçekleştirebilecekleri atölyeler, Akbank Sanat Youtube kanalında yayında olacak.

Ayrıca dansçı ve koreograf Bengi Yörük’ün “Kendi 23 Nisan Koreografini Oluştur” başlıklı dans eğitimi videosu da yayınlanacak.

Programı kapsamında 21 Nisan’da “Kağıt Tezgahta Dokuma”, 22 Nisan’da “Kağıt Pipetlerden Heykel”, 23 Nisan’da “Kendi Kitabını Kendin Yap!” ve “İleri Dönüşümlü Kağıt Heykel”, 25 Nisan’da ise “Kafaları Yiyelim!” etkinlikleri de Akbank Sanat Youtube kanalında izlenebilecek