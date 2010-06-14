Akbank Rusya'ya gidiyor

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Chatham House'un ''Türkiye Projesi'' kapsamındaki ilk toplantısı Akbank'ın ev sahipliğinde Sakıp Sabancı Müzesi'nde konuşan Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, Akbank'ın Rusya'da yer almak için çalışmalara başlandığını açıkladı. Dinçer Rusya'da ofise açılmasının yanı sıra Körfez bölegesinde de ortaklı yatırım bankası ile büyümeye istediklerini belirtti.



Orta Doğu Bölgesi'nde Dubai'de temsilcilik açarak büyümeyi planladıklarını anlatan Dinçer, Akbank'ın ilerleyen dönemde perakende bankacılık tarafında çalışmalar yapmak istediklerini belirtti.



Türk hükümetinin doğrudan yatırımlar açısında yabancı yatırımcıyı teşvik etmesi gerektiğini kaydeden Dinçer, Türkiye'nin güçlü maliye politikaları olduğunu söyledi.



Türkiye'de organik büyümeyi hedefleyen Akbank'ın yüzde 20 hissesi ABD'li Citigroup'a ait.