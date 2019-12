Akbank: Müşteri krizde sağlamcı oldu

Akbank özel bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Önder, ‘Krizde müşteri talepleri değişti, artık daha çok ana para garantili fon istiyorlar’ dedi



Özel bankacılıkta ketumluğun esas olduğunu söyleyen Akbank özel bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fikret Önder, krizle birlikte değişim gösterdiğini, her geçen gün de değişmeye devam edeceğini söyledi.



Önder, bunun nedenlerini şöyle açıkladı:“Bir şeylerin değişmesi kaçınılmaz. Özel bankacılıkta değişim her türlü tahminin üzerinde yaşanıyor. Çift haneli mevduat faizi kalmadı. Eskiden biraz birikimi olanlar, erken yaşlarda emekli olanlar tasarruflarını rahat edecekleri yatırım araçlarına yatırmakta sıkıntı çekmezlerdi. Şimdi ise belirsizliklerden dolayı endişeliler, rahat değiller. Benzer birikimlerle emekli olanlar, ücretliler tasarruflarını daha fazla kazandıran farklı enstrümanlar arıyorlar. Bugünlerde müşteriler daha çok anapara garantili fonlara yöneldiler.



Ana para korumalı fonlar popüler hale geldi. Buna karşın her ne olursa olsun dövizden vazgeçmeyen önemli bir müşteri kitlesi de hâlâ var. Bankacılık sektöründeki mevduatların yüzde 36’sı hâlâ dövizde tutuluyor.”



‘Özel bankacılık büyüyecek’



Önder şunları kaydetti:“Müşterilerimiz birbirlerinin yakınları olsalar bile biz birbirleri hakkında diğeriyle konuşmayız. Örneğin ‘Senin kuzenin de bizde hesabı var’ gibi bir cümle asla söylenmez.”

Özel bankacılıkta müşteri bilgilerinin saklı tutulmasının vergi dairelerine karşı bir ketumluk olarak düşünülmemesi gerektiğini söyleyen Önder, müşteri bilgisi taşıyan bütün kâğıtların çöpe atılmadan önce makineden geçirilerek kıyıldığını söyledi.



Özel bankacılığın gelecek yıllarda Türkiye’de daha fazla büyüyeceğini söyleyen Fikret Önder, ayrı ayrı hesap açan eşler olduğu gibi ortak hesap açanlar da olduğunu ifade etti.



Global krizle birlikte İsviçre bankalarının müşteri sırlarını talep eden devletlere vermeleri konusunda henüz yaşanmış örnekler olmadığını belirten Önder, bu gelişmelerin Türkiye’de özel bankacılıkta dikkat çekici bir hareketliliğe neden olmadığını anlattı.



Akbank’tan ucuza ‘Arife Tarife’ paketi



Akbank, müşterilerinin hizmetine bankacılık işlemlerini daha ucuza yapabilecekleri “Arife Tarife”yi sundu. Arife Tarife ile müşteriye para transferi, çek tahsilatı, cüzdan-ekstre yazdırma gibi işlemleri aylık tek bir ücret karşılığında yapma olanağı veriliyor. Hizmet, Bireysel ve KOBİ ihtiyaçlarına göre tasarlanmış “Standart”, “Inter” ve “Sınırsız” olmak üzere 3 farklı tarife seçeneğiyle sunuluyor.