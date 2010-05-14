Akbank karını açıkladı

T24- Akbank, 2010 yılının ilk çeyreğinde 1 milyar 3 milyon lira konsolide net kar açıkladı.



Bankadan yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk çeyrekte 1 milyar 280 milyon lira brüt kar elde etti. Brüt karı üzerinden 277 milyon lira vergi karşılığı ayıran bankanın konsolide net karı, 1 milyar 3 milyon lira oldu.



Geçen yılın aynı döneminde konsolide net karı 569 milyon lira olan Akbank’ın ilk çeyrek karı, yüzde 76 artış gösterdi.



Akbank Genel Müdürü Ziya Akkurt, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, global ekonomik çalkantının etkilerinin azaldığı, ekonomik toparlanmaya ilişkin göstergelerin güçlendiği ve krizden çıkış stratejilerinin uygulamaya konulduğu 2010 yılı ilk çeyreğinde, banka olarak Türk ekonomisine ve reel sektörüne destek olmaya odaklandıklarını ifade etti.



Akkurt, yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,2’lik artışla bankacılık sektörü ortalamasının üstünde gerçekleşen ve 47,4 milyar liraya ulaşan toplam kredi büyüklüğünün, bu konudaki "başarılı" performanslarını teyit ettiğini belirtti.



Akbank TL KOBİ kredilerinin yüzde 6,2’lik artışla 6,4 milyar liraya, Akbank KOBİ ve Kurumsal krediler toplamının yüzde 7,2 artışla 31,7 milyar liraya çıktığını kaydeden Akkurt, "KOBİ’lere verdiğimiz destek, üstün hizmet modelimiz ve uzmanlığımız Akbank’ın KOBİ müşterileri nezdinde de tercih edilen banka olmasını sağlamıştır" dedi.



Akkurt, ihtiyaç kredilerinin yüzde 12’lik artışla 4,6 milyar liraya ulaştığını, bunun, sektör ortalamasının yaklaşık 2 katı olduğunu kaydetti.



Bankanın toplam tüketici kredilerinin bu dönemde yüzde 6,8 artarak 9,9 milyar liraya yükseldiğini anlatan Akkurt, tüketici kredileri ve kredi kartları toplamı olarak değerlendirildiğinde, toplam tüketici kredilerinin yüzde 4,4’lük artışla 15,7 milyar liraya ulaştığının altını çizdi.



Akkurt, kredi kartları yoluyla müşterilere sağlanan kredinin yaklaşık 6 milyar liraya yükseldiğini, Akbank bireysel kredi kartları pazar payının geçen yılın aynı dönemine göre 1,8 puanlık artışla yüzde 16’ya yükseldiğini anlattı.



Takipteki kredi oranlarının 2009 yılı sonundaki yüzde 3,8 seviyesinden, 2010 ilk çeyrek sonunda yüzde 2,9 seviyesine düşerek, yüzde 4,9 seviyesindeki sektör ortalamasının altında seyrettiğini belirten Akkurt, Akbank toplam mevduatlarının yüzde 5,3 oranıyla 64 milyar lira üzerine çıktığını açıkladı.



Akkurt, "Yılın ilk çeyreğinde ortaya koyduğumuz başarılı sonuçları, sahip olduğumuz en değerli güç olan donanımlı, yetkin ve işinde uzman insan kaynağımızın özverili çalışması ile elde ettik" dedi.