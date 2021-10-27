Akbank’ın kârında yüzde 111’lik güçlü artış

Akbank, 2021’in üçüncü çeyreğinde 3.2 milyar TL net kar açıkladı. Sonuçlar, net karda çeyreksel yüzde 53, yıllık bazda ise yüzde 111 artışa işaret ediyor.

Bankanın takipteki krediler oranı takibe geçen çeyrek yüzde 6,1 iken yüzde 5,8’e geriledi. Yakın izlemedeki kredilerin toplam krediler içindeki payı ise geçen çeyrek yüzde 11,1 iken üçüncü çeyrekte yüzde 9,6’a düşmüştür.

Üçüncü çeyrekte Akbank’ın kredi hacmi yüzde 9,9 ile sektör ortalamasının üzerinde artış kaydetti.

Öte yandan, bankanın TL mevduat hacmi çeyreksel yüzde 16,4 ile oldukça güçlü artış gösterirken, repo fonlaması da bu dönemde yüzde 92,9 oranında yükseldi.