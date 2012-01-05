Akbank Genel Müdürü'nden sürpriz ayrılık

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Akbank'ın yeni Genel Müdürü Binbaşgil



Akkurt, Haziran 2009'dan beri genel müdürlük görevini yürütüyordu.Diyarbakır'da Akkurt 1961 yılında doğan Akkurt orta öğretimine Diyarbakır Anadolu Lisesi'nde başlayıp Ankara Anadolu Lisesi'nde tamamladı ve ve 1983 yılında ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu.İş hayatına 1983 yılında İnterbank’ta MT olarak başlayan Akkurt, 1989 kadar Kredi ve Pazarlama, Yurtdışı Pazarlama görevlerinde bulunmuştur. Akkurt, 1989-1991 yıllarında BNP-AK-Dresdner Bankası'nda Pazarlama Müdürü, 1991-1996 yılları arasında da Osmanlı Bankası ve Banque Paribas/Paris'te Finansal Kuruluşlar Pazarlama ve Ülke Kredileri Sorumlusu olarak çalıştı.Akkurt, 1996 yılında Akbank'a Kurumsal Bankacılık Bölüm Müdürü olarak katılmış, 1997 yılında da Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. Akkurt, 2001 yılında başlatılan Yeni Ufuklar Değişim Projesi’nde aktif olarak görev almış ve Ticari Krediler, Ticari ve Kurumsal Bankacılık ve Proje Finansmanları Bölümlerini yeniden yapılandırma sorumluluğunu yürüttü.Geçen yıl Ak Yatırım Menkul Değerler'e Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanan Akkurt, 2009 yılı Nisan ayında Kurumsal ve Ticari Bankacılık'tan sorumlu Genel Müdür Vekili olarak Akbank'ta çalışma hayatına devam etti.Akkurt, aynı zamanda, 1996-2008 yılları arasında sırasıyla BNP-Ak-Dresdner Bank, BNP-Ak-Dresdner Finansal Kiralama şirketlerinde kredilerden sorumlu yönetim kurulu üyeliği, 2006-2008 yılları arasında ise Akbank A.G./Almanya yönetim kurulu üyeliği görevlerinde de bulundu.1960 yılında İstanbul’da doğan yeni Genel Müdür Hakan Binbaşgil, Robert Kolej’in ardından Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Binbaşgil sonrasında Louisiana State University’den İşletme ve Finans dallarında yüksek lisans derecelerini aldı.Accenture’ın Londra ve İstanbul ofislerinde yönetim danışmanlığı yapan Binbaşgil, bankacılığa Pamukbank’ta Bireysel Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak başladı.Akbank’a Ekim 2002’de Değişim Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak katılan Binbaşgil, Akbank’ın ‘yeniden yapılandırılma ve değişim programı’ çalışmalarını başlattı ve yönetti. Akbank’ta daha sonra Perakende Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı yapan Binbaşgil Mayıs 2008’den itibaren Genel Müdür Vekili olarak görev yapmaktaydı.