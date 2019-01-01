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Ekonomi

Akbank, düşük kurdan dolar sattı

Akbank'ın internet sitesinden dün gece 5 TL'nin altından dolar satışı yapıldığı ortaya çıktı

01 Ocak 2019 20:33

Akbank'ın internet sitesinden dün gece 5 TL'nin altından dolar satışı yapıldığı ortaya çıktı.

Akbank'tan yapılan açıklamada yaşanan olayla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"01.01.2019 Salı günü 02:28-03:41 saatleri arasında piyasanın sığlığı dolayısıyla oluşan alım satım marj açıklığı sonucu sistemimizde kurlar piyasaya göre düşük kalmıştır"

İşleyişin normale döndüğü belirtilen açıklamada, ucuza ne kadar dolar alındığı ve ucuza dolar alınan kişilerin işlemlerinin iptal edilip edilmediği hakkında bilgi verilmedi.

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