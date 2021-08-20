Akbank, çift doz aşı olmamış tüm personel için PCR testi zorunluluğu getiriyor

Akbank, tüm şubelerine gönderdiği maille Covid-19 salgınına karşı aldığı yeni tedbirleri duyurdu.

Bankavitrini.com'un haberine göre bankanın aldığı yeni tedbirlere göre şubeler dahil banka içindeki tüm birimlerde iki doz aşısını yaptırmayan tüm banka personelinden, her iş gününün sonunda son 72 saatte sonuçlanmış negatif Covid-19 PCR testi istendi.

Ayrıca söz konusu PCR testlerinin maliyetinin banka tarafından değil personel tarafından karşılanacağı da duyuruldu.

Müşteriler karardan memnun

Duyuru ile ilgili tepkileri ölçülen müşterilerin ise karardan memnun kaldıkları bildirildi.

Bankacılık sektöründe benzer uygulama üzerinde hazırlıklar yapılırken hiç aşı yaptırmayan personeller için ücretsiz izin, sadece evlerinde hizmet verme, yarım gün çalışma gibi daha sert tedbirler masaya yatırılmış durumda.

Müşterilere yönelik tedbirler

Bankalar HES kodu sorgulama dışında müşterilerine herhangi bir farklı yaptırım uygulamazken ilerleyen zamanda aşı olmayan veya eksik aşı olan müşterilere sadece Alternatif Kanallardan uzaktan hizmet verilmesi; şube içinde temas gerektiren durumda hizmet verilmemesi gibi uygulamalar da sektörde tartışılmaya başlandı.